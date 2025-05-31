Papara’ya Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 11 Tutuklama Kararı

YENİ GELİŞMELERLE BİRLİKTE PAPARA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen elektronik ödeme sistemi hizmeti sağlayan Papara’ya yönelik soruşturmada son gelişmeler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine destek olduğu ve bu kapsamda yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden yaptığı iddialarıyla ilgili olarak “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların arasında şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu toplam 15 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

AÇIKLAMALAR VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Soruşturma sürecinde bazı mal varlıklarına el konuldu. Yapılan açıklamalara göre el konulan mal varlıkları arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın yoğun şekilde kullanıldığını ve şirketin bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığına dair raporlar aldıklarını belirtti.

TMSF KAYYUM ATANDI VE HESAP ANALİZLERİ

Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası ise bu süreçte “İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” açıklamasını yaptı. Yapılan analizler sonucunda, Papara sistemi üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu ve 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilmeye çalışıldığı bildirildi. Bu hesaplar kullanılarak oynanan yasa dışı bahis tutarının toplamda 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu kaydedildi.

ÖRTÜLÜ ANLAŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Son olarak, açıklamada “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.