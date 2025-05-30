Papara’ya Yönelik Yasa Dışı Bahis Operasyonu

PAPARA’YA YASA DIŞI BAHSİ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Papara’nın yasa dışı bahis para trafiğine aracılık yaptığı ve suç örgütlerinin para transferlerini bu platform üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından soruşturma devam ediyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerini tamamladı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri de sona erdi. Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklama talebiyle hakimliğe başvurdu.

PAPARA’NIN ROLÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı belirtildi. Şirket nezdindeki hesapların, kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilişkili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği vurgulandı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın yoğun bir şekilde kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca, analize göre, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu aktarıldı. Söz konusu meblağın, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirtildi. “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu” ifadesi dikkat çekti.

FAALİYETLERİN RİSKİ

Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir araç haline geldiği kaydedildi. Kuruluşun faaliyetlerinin, ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı dile getirildi. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere toplam 8 şirkete, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa üzerinde el koyma tedbiri uygulandığı, şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atandığı iletildi.