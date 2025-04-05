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Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu. Tsunami Uyarısı Verildi. USGS Verilerine Göre Derinlik 33 Km

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PAPUA YENİ GİNE’DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Kimbe kentinin 174 km doğu-güneydoğusunda, 33 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI DEVREYE ALINDI

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan halkı olası dalgalara karşı uyardı. Tsunami tehlikesinin ne ölçüde etkili olacağına dair detaylı değerlendirmeler sürüyor.

DEPREMİN ETKİ ALANI VE DERİNLİĞİ

USGS verilerine göre, depremin merkez üssü, Pasifik’in aktif deprem kuşağında yer alıyor. 33 km derinlikte meydana gelen sarsıntı, çevredeki adalar ve kıyı bölgelerinde hissedildi. Bölgede artçı sarsıntıların devam etme ihtimali bulunuyor.

YEREL HALK VE YETKİLİLER ALARMDA

Yerel yetkililer, depremin ardından acil durum ekiplerini harekete geçirdi. Halkın güvenliği için tahliye planları gözden geçiriliyor. Papua Yeni Gine, sismik açıdan aktif bir bölgede yer aldığı için bu tür doğal afetlere hazırlıklı olmaya çalışıyor.

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