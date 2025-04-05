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Papua Yeni Gine’de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu. USGS’ye Göre Tsunami Uyarısı Verildi

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PAPUA YENİ GİNE’DE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Pasifik Okyanusu’ndaki Papua Yeni Gine’de 7.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Kimbe kentinin 174 kilometre doğu-güneydoğusunda, 33 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI DEVREYE ALINDI

Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan halkı olası yüksek dalgalara karşı uyardı. Papua Yeni Gine, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için sık sık deprem ve volkanik aktivitelerle karşılaşıyor.

DEPREMİN ETKİLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Şu ana kadar deprem nedeniyle can kaybı veya büyük çaplı hasara dair bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki yetkililer, acil durum ekiplerini alarma geçirdi. USGS, depremin yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle orta düzeyde yıkıcı etki yaratabileceğini belirtti.

BÖLGEDEKİ DEPREM RİSKİ

Pasifik Ateş Çemberi, dünyadaki en aktif deprem ve volkan kuşaklarından biri olarak biliniyor. Papua Yeni Gine, bu bölgede yer aldığı için sismik hareketliliğe oldukça açık. Uzmanlar, bölgedeki yerel halkın deprem ve tsunami konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor.

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