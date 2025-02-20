Para Transferine Yeni Güvenlik Önlemleri

ARTAN DOLANDIRICILIK OLAYLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Son dönemlerde vatandaşların rızası olmadan mobil uygulamalar aracılığıyla bilgilerine erişilerek para transferleri gerçekleştiren dolandırıcılık vakalarının sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gerekli önlemleri almak için harekete geçiyor. BDDK, internet bankacılığı veya mobil uygulamalarla IBAN kullanarak yapılan para transferlerinde yeni bir güvenlik sistemi uygulamaya alacak.

ÇİFTE DOĞRULAMA SİSTEMİ UYGULAMAYA KONULUYOR

Yeni uygulama ile birlikte IBAN ile gerçekleştirilen para transferlerinde çifte doğrulama sistemi kullanılması planlanıyor. Böylece, sadece bankadan gelen onay mesajı yeterli olmayacak. Bu durum, dolandırıcılık girişimlerine karşı daha sağlam bir güvenlik sağlayacak.

DOLANDIRILICILIĞA KARŞI ALINACAK YENİ ÖNLEMLER

İnternet veya telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınacak önlemler arasında, internet üzerinden yapılan satışları koruyacak yeni düzenlemelerin oluşturulması da yer alıyor. Özellikle bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik ceza yargılamasında, el koyma ve müsadereden oluşan sorunların çözümüne dair düzenlemeler gündeme gelecek. Örneğin, bir bankanın adıyla yapılan dolandırıcılık durumunda, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı başka bir hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.