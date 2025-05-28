Para Transferleri Güvenli Şekilde Devam Edecek

PARA TRANSFERİ İŞLEMLERİ GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Türkiye’de birçok bankadan yapılan para transferleri güvenli bir şekilde yürütülüyor. Ancak bazı kaynaklar, para transferi işlemleri için SMS doğrulama sisteminin 1 Haziran 2025’ten itibaren devreye gireceğine dair iddialarda bulunuyor.

İDDİALAR ASILSIZDIR

Konu ile ilgili düzenlemeleri yapmakla sorumlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları, mevcut para transferi sisteminin aynen süreceğini, SMS doğrulaması gibi bir uygulama için herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtiyor. Ortaya çıkan iddia ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını, asılsız olduklarını vurguluyor.

DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Para transferi işlemleri aynı güvenlik standartlarında devam edecek ve SMS doğrulaması ile ilgili iddialar herhangi bir şekilde gerçekleşmeyecek.