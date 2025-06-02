Paris Saint-Germain, Tarihi Zafer Elde Etti!

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Futbol dünyasında büyük bir heyecan yaşandı. Fransız takımı Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan kulübü Inter’i tarihi bir skorla, 5-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu, Paris için kupanın sahibi olma yolundaki önemli bir başarı oldu.

PARTİDE ŞAŞIRTAN OLARAK KOVULDU

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Ancak ünlü şef Nusret Gökçe, futbolcular arasında düzenlenen bu eğlenceye katılmak istediğinde beklemediği bir durumla karşılaştı. Güvenlik tarafından içeri alınmayan Nusret, kapıdan sert bir şekilde kovuldu. Bu anlar bir telefon kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ÖNCEKİ ETKİNLİKLERDE DE GÖRÜNDÜ

Nusret Gökçe, daha önce Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki EuroLeague zaferinde şampiyonluk kutlaması sırasında sahaya inmiş ve kupa törenine katılmıştı. Ali Koç ile birlikte kupayla poz veren Nusret, Fenerbahçe taraftarından çeşitli tepkiler almıştı.

DÜNYA KUPASI’NDA DA GÖRÜLDÜ

2022 Dünya Kupası sırasında Katar’da düzenlenen kupa töreninde de Nusret Gökçe dikkat çekmişti. O dönem, kupa ile sahaya inip duygusal anlar yaşamış, bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Nusret, futbolcularla birlikte kupa ile poz vererek önemli bir anı ölümsüzleştirmişti.