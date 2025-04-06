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Paris St Germain Şampiyonluğunu İlan Etti

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FRANSA LİG 1’DE PSG ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Fransa Ligue 1’in 28. hafta mücadelesinde Angers, Paris St Germain’i konuk etti. Maçı 1-0 kazanan PSG, galibiyet golünü 55. dakikada genç forvet Desire Doue ile buldu.

PSG NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU

Bu sonuçla puanını 74’e yükselten Paris St Germain, ligde namağlup şampiyonluğa ulaştı. İkinci sıradaki Monaco ile arasındaki farkı 24 puana çıkaran PSG, 28. haftada şampiyonluğunu resmen ilan etti.

LİGDE 13. ŞAMPİYONLUK

İspanyol teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki Paris St Germain, üst üste dördüncü, toplamda ise 13. şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca PSG, Avrupa’nın beş büyük liginde şampiyonluğunu garantileyen ilk takım oldu.

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