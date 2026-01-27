Paris’teki Louvre Müzesi Grev Nedeniyle Kapandı

Fransa’nın başkenti Paris’teki saygın Louvre Müzesi, çalışanlarının grevi nedeniyle ziyarete kapandı. Müzenin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda grev nedeniyle müzenin gün boyunca açılamayacağı bilgisi paylaşıldı.

BİLET İADELERİ YAPILACAK

Yapılan açıklamada, bugüne bilet satın alan ziyaretçilere giriş ücretlerinin doğrudan iade edileceği belirtildi. Louvre Müzesi çalışanları, Aralık ayından bu yana çalışma koşulları ve müzenin güvenlik sorunları nedeniyle sıkça greve gitmekte. İlgili grevler sebebiyle Louvre Müzesi, Aralık 2025’ten bu yana toplamda 4 gün ziyarete kapalı kaldı.

SOYGUN OLAYI

Dünyanın dört bir yanından binlerce turisti ağırlayan ve 35 bin esere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025 tarihinde bir soygun olayı yaşamıştı. Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden “paha biçilemez” değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç ise hasarlı olarak müzenin dışında bulunmuştu. Dört hırsızın gerçekleştirdiği bu soygun, sadece 7 dakika sürmüştü.

GÜVENLİK AÇIKLARI TESPİT EDİLDİ

Sayıştay’ın hazırladığı ön raporda, müzeye yönelik güvenlik standartlarına uygun donanımların sağlanmasında sürekli ve önemli gecikmeler yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı oluşturduğu vurgulanmıştı. Soygun sonrası bazı değerli mücevherlerin Fransa Bankası’na taşındığı da bildirildi. Soygunu gerçekleştiren kişiler, olaydan yaklaşık 2 hafta sonra yakalanırken tarihi eserler hala bulunamamıştı. Çalınan eserlerin toplam değerinin 88 milyon avro civarında olduğu tahmin ediliyor.

