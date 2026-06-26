Paris’te Hande Erçel Rüzgarı

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Şık bir elbise giymiş genç bir kadın, gülümseyerek poz veriyor
Hande Erçel, Paris'teki davetteki şıklığıyla dikkat çekerek medyanın ilgisini üzerine çekmeyi başardı.
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Hande Erçel, marka elçisi olduğu mücevher markasının global yüzlerinin katıldığı Paris’teki davete şıklığı ve güzelliğiyle damga vurdu. Boynundaki milyonluk kolyeyle poz veren oyuncu, tüm bakışları üzerinde topladı. Hande Erçel’e Avrupa medyası da yoğun ilgi gösterdi.

MİLYONLUK KOLYE İLE DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncu, boynundaki pahalı kolyeyle poz verdi. Tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

AVRUPA MEDYASINDAN YOĞUN İLGİ

Hande Erçel’e Avrupa medyası da yoğun ilgi gösterdi. Davetteki şıklığı konuşuldu.

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