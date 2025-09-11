Gündem

“Park Edilen TIR’da Ölü Bulundu”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Alınan bilgilere göre, Çorum-Samsun kara yolunda, Elvançelebi Köprüsü yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir tır uzun süre hareketsiz kalıyor. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yardım talep ediyor.

EQUİPLERİN İKAMETİ

İhbarın ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendiriliyor. Olay yerine ulaşan ekipler, tırın sürücüsünü hareketsiz bir şekilde buluyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Sezer Şahin (39) isimli sürücünün hayatını kaybettiği belirleniyor.

CENAZE İŞLEMLERİ

Şahin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.

