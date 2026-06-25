Park Service, Yansıtma Havuzu’nu Temmuz Sonrası Boşaltıp Onaracak

Milli Parklar Servisi, Lincoln Anıtı’nın yansıma havuzunu 4 Temmuz’dan sonra boşaltarak onarım çalışmalarına başlayacağını mahkeme belgesinde açıkladı. Başkan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada havuzun “4 Temmuz’dan hemen önce veya sonra” boşaltılacağını söylemişti. Mahkeme belgesinde ayrıca yaklaşık 70 çit başlığının havuza atıldığı ve köpük sızdırmazlık malzemesinin kesildiği iddia edildi.

HAVUZDAKİ SORUNLAR VE TADİLAT SÜRECİ

Havuz, son haftalarda yosunlaşma ve mavi kaplamanın soyulması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Trump, başkenti “güzelleştirme” çabaları kapsamında havuza kişisel ilgi gösterdi ve Mart ayında İçişleri Bakanı Doug Burgum ile birlikte havuzu onarmak için çalıştığını duyurdu. Havuz, Obama döneminde 2012’de iki yıl süren bir yenilemeden geçmişti. Trump, projenin kapsamını genişleterek havuzun dibinin Amerikan bayrağının mavi alanını andıran bir tonda boyanmasını istedi ve yenilemenin ülkenin 250. yıldönümüne kadar tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı. Ancak havuz suyla doldurulduktan bir gün sonra yosunlanma görüldü, kısa sürede yosun kümeleri oluştu. Yönetim, yosunu temizlemek için vakumlama, “ozon nanokabarcık” filtre sistemi ve hidrojen peroksit kullandı. Geçen hafta ise havuzun dibindeki mavi malzeme soyulmaya başladı.

HUKUKİ MÜCADELE VE VANDALİZM İDDİALARI

Bir sivil toplum kuruluşu, Trump’ın havuzu maviye boyama emrinin federal yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle geçen ay dava açtı. Davacılar, yönetimin kamuoyunu bilgilendirme ve diğer federal kurumlardan görüş alma sürecini tamamlamadığını savundu. Mahkeme belgesinde, 9 Haziran’da ABD Park Polisi’nin havuzun köpük sızdırmazlık malzemesinde bir kesik bulunduğu ihbarına yanıt verdiği belirtildi. Trump, kişisel olarak ilgilendiği bu projede “250 fitlik bir kesik” olduğunu ve ardından “350 fit uzunluğunda birden fazla kesik” bulunduğunu söyledi. Son mahkeme belgesinde kesiğin uzunluğuna dair detay verilmedi. Geçen hafta hükümet belgelerinde, NPS çalışanlarının havuzun genleşme derzleri arasında her biri 171 fit uzunluğunda iki kesik bulduğu belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, şu ana kadar havuzla ilgili 18 polis raporu tutulduğunu ve 7 kişinin tutuklandığını açıkladı.

ZİYARETÇİLERİN TEPKİLERİ

Havuzu ziyaret edenlerden bazıları yenilemeden memnun değil. 60 yaşındaki Washington yerlisi Mallory Boyd, tadilatın vergi mükelleflerinin parasının “israfı” olduğunu söyledi. Kansas’tan gelen Tad Wagner ise havuzu beğendiğini belirterek “güzel görünüyor” dedi ancak vandalizm iddialarının “gerçekten hayal kırıklığı” olduğunu ekledi. New York’tan gelen Jaclyn MacDonald, havuzu “oldukça iğrenç” olarak tanımladı ve bu tartışmaların tarihe geçtiğini vurgulayarak “Bir gün bu Yansıma Havuzu’na ne olduğunu ve ulusal bir rezalet olduğunu tarih kitaplarında okuyacağız” dedi.