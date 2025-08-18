Paşinyan: “8 Ağustos’tan itibaren yeni bir gerçeklikteyiz.”

PAŞİNYAN’IN AÇIKLAMALARI

Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında 8 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptıkları üçlü zirveyi ve iki ülke arasındaki barış sürecini değerlendirdi. Washington’da, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı esasına dayanan karşılıklı yükümlülükleri kayda geçirdiklerini belirten Paşinyan, ulaşım bağlantılarının açılmasına özel önem verdiklerini ifade etti. Paşinyan, “Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan arasında Ermenistan toprakları üzerinden engelsiz iletişimin sağlanması, Ermenistan için uluslararası alanda tanınmış iletişim garantileri ve işbirliği için yeni perspektifler anlamına geliyor” dedi.

BARİŞ İÇİN TARİHİ FIRSAT

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le iki ülke arasında düşmanlık sayfasını kapatma konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Paşinyan, şunları dile getirdi: “Sınırların değiştirilmesi amacıyla güç kullanılmasının kabul edilemezliği ilkesinin koşulsuz olduğunu ve gözden geçirilemeyeceğini beyan ettik. Bu, halklarımız için düşmanlığı geride bırakıp iyi komşuluk ilişkileri kurma yönünde tarihi bir fırsattır. Bugün ve gelecekte her türlü rövanş girişimini kesin olarak reddettik.” Paşinyan, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir. 8 Ağustos’tan itibaren biz tamamen yeni bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu yeni bir Güney Kafkasya’dır, bu yeni bir Ermenistan Cumhuriyeti’dir” açıklamasında bulundu.

BARIŞIN ÖNEMİ

Bağımsızlığın ilk günlerinden itibaren çatışma atmosferinde yaşadıklarını hatırlatan Paşinyan, “Barış bizim için tanıdık olmayan, birçok açıdan yabancı bir olgudur. Ama sizleri bu anın önemini küçümsememeye çağırıyorum. Bugün bizlerin, eski sayfaları kapatma ve yeni sayfalar, barışın, üretimin ve gelişmenin sayfalarını açma imkanı var,” dedi. Hiç kimsenin barışı ihmal etme hakkına sahip olmadığını vurgulayan Paşinyan, “Azerbaycan’la Ermenistan arasında tesis edilen barışa her gün, sahip olduğumuz en kıymetli şey gibi özen göstermek zorundayız. Bu yeni bir yaşamdır. Tarihin yeni bir aşamasıdır” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN YENİ FIRSATLAR

Washington’da elde edilen mutabakatla 30 yıldan fazladır izolasyonda bulunan Ermenistan’ın önemli fırsatlar elde ettiğini belirten Paşinyan, “Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ulaşım bağlantıları, toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi, sınırların dokunulmazlığı ilkeleri temelinde açılacak. Biz daha önce sınır geçişinin kolaylaştırılmasına hazır olduğumuzu beyan etmiştik” dedi. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki birtakım ihtilaflı arazilerin sınır belirleme ve sınır çizme sürecinde çözüleceğini bildirdi.

KARABAĞ MESELESİNE DEĞİNİŞ

Karabağ meselesinin bazı çevreler tarafından Ermenistan’ın bağımsızlığını ve devletleşmesini engellemek için bir araç olarak kullanıldığını vurgulayan Paşinyan, “Mültecilerin (Karabağ Ermenilerinin) Azerbaycan’a dönmesi gerçekçi değildir ve barış için tehlikelidir. Ermenistan, uluslararası toplumla birlikte onlar için ülkemizde yaşam ve entegrasyon koşullarını oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı. Elde ettikleri barışın her gün korunması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Barış tesis edilmiştir ve bizim görevimiz ona özen göstermek, onu güçlendirmek ve yavaş yavaş daha kurumsal bir şekle dönüştürmektir. Bu, Ermenistan’ın bağımsızlığının, egemenliğinin ve devletleşmesinin korunmasının, bizim ve çocuklarımızın özgür ve mutlu bir ülkede yaşamamızın teminatıdır.”