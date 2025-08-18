Paşinyan: “8 Ağustos’tan itibaren yeni gerçeklikteyiz.”

PAŞİNYAN’IN KONUŞMASI

Paşinyan, ulusa sesleniş konuşmasında, 8 Ağustos’ta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdikleri üçlü zirveyi ve iki ülke arasındaki barış sürecini ele aldı. Washington’da, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve yargı yetkisine saygı temeline dayanan karşılıklı yükümlülükleri kayda geçirdiklerini ifade eden Paşinyan, ulaşım bağlantılarının açılmasına özel bir önem verdiklerini belirtti.

ULAŞIM BAĞLANTILARININ ÖNEMİ

Paşinyan, Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan arasında Ermenistan toprakları üzerinden engelsiz iletişimin sağlanmasının, Ermenistan için uluslararası alanda tanınmış iletişim garantileri ve işbirliği açısından yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile iki ülke arasındaki düşmanlık sayfasını kapatma konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Paşinyan, “Sınırların değiştirilmesi amacıyla güç kullanılmasının kabul edilemezliği ilkesinin koşulsuz olduğunu ve gözden geçirilemeyeceğini beyan ettik. Bu, halklarımız için düşmanlığı geride bırakıp iyi komşuluk ilişkileri kurma yönünde tarihi bir fırsattır” dedi.

YENİ BİR GERÇEKLİKTE YAŞIYORUZ

Paşinyan, “Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış tesis edilmiştir. 8 Ağustos’tan itibaren biz tamamen yeni bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bu yeni bir Güney Kafkasya’dır, bu yeni bir Ermenistan Cumhuriyeti’dir. Ve bu gerçeği kavramalıyız” diye belirtti. Bağımsızlığın ilk günlerinden beri çatışma atmosferinde yaşadıklarını anımsatan Paşinyan, “Barış bizim için tanıdık olmayan, birçok açıdan yabancı bir olgudur. Ama sizleri bu anın önemini küçümsememeye çağırıyorum” dedi.

BARIŞIN KORUNMASI

Paşinyan, hiç kimsenin barışı ihmal etme hakkına sahip olmadığını vurgulayarak, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında tesis edilen barışa her gün, sahip olduğumuz en kıymetli şey gibi özen göstermek zorundayız. Bu yeni bir yaşamdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, barışın sağlanmasıyla elde edilen mutabakatın ardından 30 yıldan fazladır izolasyonda bulunan Ermenistan’ın büyük fırsatlar elde ettiğini belirtti.

SINIR İHTİLAFLARI VE KARABAĞ MESELESİ

Paşinyan, iki ülke arasındaki bazı ihtilaflı arazilerin sınır belirleme ve sınır çizme sürecinde çözüleceğini bildirdi. Karabağ meselesinin bazı kesimlerce Ermenistan’ın bağımsızlığını engellemeye yönelik bir araç olarak kullanıldığını dile getiren Paşinyan, “Mültecilerin (Karabağ Ermenilerinin) Azerbaycan’a dönmesi gerçekçi değildir ve barış için tehlikelidir” dedi. Paşinyan, barışı koruma görevlerinin önemini vurgulayarak, “Barış tesis edilmiştir ve bizim görevimiz ona özen göstermek, onu güçlendirmek” şeklinde konuştu.