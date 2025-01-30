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Paşinyan’ın ‘1915’ Sözleri Tartışma Yarattı

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PAŞİNYAN’IN SOYKIRIM AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİLERİ ÇEKİYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözde Ermeni Soykırımı hakkındaki açıklamaları, sert eleştirilerin odak noktası oldu ve kendisine “inkar” suçlamaları yöneltildi. 24 Ocak’ta İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleşen bir toplantıda, Paşinyan Ermeni toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

ERMENİ SOYKIRIMI’NIN ANLAŞILMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Paşinyan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, sözde Ermeni Soykırımı’nın Ermeni halkı için 1950’lere kadar tam olarak anlaşılmadığını belirtti. “1939’da (sözde) Ermeni Soykırımı için bir gündem yoktu. Nasıl olduysa 1950’de (sözde) Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı. Bu nasıl oldu?” ifadeleriyle dikkat çekti.

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