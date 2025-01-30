Paşinyan’ın Açıklamaları Ermenistan’da Tepki Çekti

PAŞİNYAN’IN AÇIKLAMALARI TEPKİLERİ ARTIRDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Nasıl olduysa 1950’de (sözde) Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı” şeklindeki sözleri nedeniyle eleştirilerin odağı oldu. Paşinyan’ın bu açıklamaları, ülkesinde büyük tartışmalara yol açarken, pek çok siyasi grup ve sivil toplum kuruluşundan sert tepkiler geldi. Başbakan Paşinyan, sözde Ermeni Soykırımı hakkında yaptığı açıklamalarla “inkar” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. 24 Ocak’ta İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilen bir toplantıda onun, Ermeni toplumunun temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, sözde Ermeni Soykırımı’nın öneminin, Ermeniler için 1950’lere kadar tam olarak kavranmadığını ifade etti. Paşinyan, “1939’da (sözde) Ermeni Soykırımı için bir gündem yoktu. Nasıl olduysa 1950’de (sözde) Ermeni Soykırımı gündemi ortaya çıktı. Bu nasıl oldu?” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Ermeni Soykırımı’nın tarihini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor” diyerek, olayların ne olduğu, neden olduğu ve kimin aracılığıyla algılandığını anlamaya çalışmanın önemine vurgu yaptı.

ERMENİSTAN’DA VE DÜNYADA BÜYÜK TEPKİLER

Paşinyan’ın bu ifadeleri, Ermenistan’da ve dünya genelinde Ermeni topluluğunu temsil eden siyasi gruplar ve sivil toplum kuruluşları tarafından sert bir biçimde eleştirildi. Bu açıklamaların, Ermenistan’ın dış politikasını belirleyen söylemlerden uzaklaşma çabası olarak nitelendirildiği görüldü. Ermenistan’daki Eçmiyazin Kilisesi, Paşinyan’ın açıklamaları hakkında yaptığı açıklamada, 24 Nisan’ı resmi anma günü olarak ilan ettiklerini vurguladı. Kilise, “1967 yılında inşa edilen Kırlangıç Kale Anıtı’nın (Tsitsernakaberd Anıtı) 2015 yılında aziz ilan edilmesi, yaşananları kınamanın somutlaştırılmış halidir” ifadesini kullandı. Açıklamada, Paşinyan’ın sözlerinin “çelişki dolu” olduğu belirtilirken, “(Sözde) Ermeni Soykırımı sadece Ermeni halkına karşı işlenmiş bir suç değil, aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç” ifadesine yer verildi. Bunun yanı sıra, “(Sözde) soykırımın tanınması, hem Ermenistan hem de uluslararası toplum için tarihi bir zorunluluk” denildi.

OLUŞAN REAKSİYONLAR

Ermeni Devrimci Federasyonu (ARF), Paşinyan’ın sözlerinin Ermeni halkının ortak haklarını ve kimliğini zayıflattığını belirtti. ARF, bu açıklamaları “Ulus, devlet ve bilim karşıtı” olarak nitelendirerek, başbakanı şiddetle kınadı. ARF, Paşinyan’ı “Türkiye ve Azerbaycan’ın taleplerini yerine getirmeye çalışmakla” suçlarken, “(Sözde) soykırım kurbanlarının anısına hakaret ediyor” ifadesiyle eleştiride bulundu. Uluslararası Ermeni Ulusal Komitesi (ANC) ise, Paşinyan’ın açıklamalarını “Türkiye ve Azerbaycan’ın öne sürdüğü argümanlar” olarak değerlendirirken, “masum kurbanların anısına hakaret etmekten başka bir şey yapmıyor” dedi. ANC, Paşinyan’ın açıklamalarını “Ermeni halkının tarihini dış kaynaklardan aldığını öne sürmesi” anlamında “cahilce ve tarihsel olarak yanlış” olarak tanımladı. Düşünce kuruluşu Genesis Armenia, Paşinyan’ın bu sözlerinin Ermenistan’ın dış politikasında tehlikeli bir dönüşe işaret ettiğini belirtti. “Ermenistan’ın otoritesini ve (sözde) soykırımın tanınmasına yönelik taahhüdünü zayıflatmaktadır” ifadesiyle durumu değerlendirdi.