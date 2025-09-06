Paşinyan’ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasından Geçti

ZİRVE SONRASI YUMUŞAMA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray’da düzenlenen Azerbaycan-Ermenistan zirvesinde barış için önemli bir imza atıldı. Bu tarihi buluşma sonrasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerde yumuşama devam ediyor.

AZERBAYCAN HAVA SAHASINA ERİŞİM SAĞLANDI

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, yaptığı açıklamada Azerbaycan’dan Başbakan Paşinyan’ın uçağı için hava sahası geçişi talep ettiklerini ve bu talebin olumlu karşılandığını bildirdi. Bu durum, bölgede karşılıklı ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.

BARIŞ İÇİN PRATİK ADIMLAR ATILIYOR

Bağdasaryan, Paşinyan’ın 30 Ağustos’ta başlayan yurt dışı ziyaretinde Azerbaycan hava sahasını kullanarak gittiğini ve 6 Eylül gecesi aynı güzergah üzerinden ülkesine döndüğünü belirtti. Bu durumu, bölgede ulaşım hatlarının açılması ve barış gündeminin ilerletilmesi için atılmış pratik bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, Nahçıvan seferlerini gerçekleştiren Azerbaycan uçaklarının uzun süredir Ermenistan hava sahasını kullandığını hatırlattı.