Paskalya Tatili Başladı, Durgunluk Var

KÜRESEL PİYASALARDA YAVAŞLAMA GÖRÜLÜYOR

Küresel piyasalar Paskalya tatiline girdi ve bu duruma bağlı olarak borsalar ile emtia fiyatlamalarında belirgin bir yavaşlama meydana geldi. Altın fiyatları da bu tatil dolayısıyla durağan bir seyir izliyor. ABD’nin sürdürdüğü ticaret savaşları neticesinde güçlenen ve tarihi zirve noktasına ulaşan altın, bu gün piyasaların büyük bir bölümünün kapalı durumda olmasından dolayı sakin bir grafik çiziyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, ticaret gününe 3327 dolardan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 3326 dolar, en yüksek ise 3327 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu anki fiyatı 3327 dolarda sabit kalıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 4063 liradan başlamışken, gün içinde en düşük 4063 lira ve en yüksek 4076 lira seviyelerine ulaştı. Şu anda 4071 liradan alım satım gerçekleştiriliyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN DURUMU

Kapalıçarşı’da gram altın, 4087 liradan alınırken, 4156 liradan satılmakta.