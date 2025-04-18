paskalya-tatili-nedeniyle-piyasalar-durgun

KÜRESEL PİYASALARDA TATİL ETKİSİ

Küresel piyasalarda Paskalya nedeniyle tatil etkisi görülüyor. Borsa ve emtia fiyatlamalarında belirgin bir yavaşlama yaşanırken, altın fiyatları da durgun bir seyir izliyor. ABD’nin ticaret savaşları neticesinde güçlenen ve tarihi yüksek seviye olan altın, bugün piyasalardaki büyük bir kısmın kapalı olması dolayısıyla sakin bir grafik sergiliyor.

ONS ALTIN FİYATLAMASI

Ons altın, güne 3327 dolardan başlıyor. Gün içerisinde en düşük 3326 dolar, en yüksek ise 3327 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu anda ons altın, 3327 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN FİYAT DURUMU

Gram altın, güne 4063 liradan açılış yaptı. Gün içinde en düşük 4063 lira ile en yüksek 4076 lira seviyeleri görüldü. Şu anda gram altın, 4071 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA YENİ FİYATLAR

Kapalıçarşı’da gram altın, 4087 liradan alınırken 4156 liradan satışa sunuluyor.