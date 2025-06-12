Gündem

Patatesler Yola Saçıldı, TIR Devrildi

patatesler-yola-sacildi-tir-devrildi

KAZA HAZİNESİ PATATESLERİ YOLA SERDİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy Mahallesi’nde bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tonlarca patates hem tarım arazisine hem de yola yayıldı. Kaza, Abdül Ezel Paşa Caddesi’nde meydana geldiği için araç trafiğine kapatıldı.

ŞANS ESERİ YARALANMA OLMAZ

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri hızla olay yerine gitti. Kazanın ardından TIR’ın yakıt deposu da hasar gördü ve yola yakıt sızması gerçekleşti. Güvenlik önlemleri alan ekipler, hem yolu hem de çevreyi koruma altına aldı. Şans eseri, sürücü bu kazada yara almadan kurtuldu. Devrilen TIR ve etrafa saçılan patatesler, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. TIR’ı kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Nehir Zeyrek İsyan Etti: O Adamı Neden Serbest Bırakıyorsunuz?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakılmasına kızı tepki gösterdi.
Gündem

Radarlar Bayramda Çok Tartışıldı! Cezalar İptal Edilebilir

Bayram tatilinde radar uygulamaları tartışma yarattı; İçişleri Bakanı'nın 30 km'deki radarları duyurması, vatandaşlardan tepkiler aldı. Uzmanlar yapay zeka destekli sistemler üzerine yorumlarda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.