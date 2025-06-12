Patatesler Yola Saçıldı, TIR Devrildi

KAZA HAZİNESİ PATATESLERİ YOLA SERDİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Hadımköy Mahallesi’nde bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tonlarca patates hem tarım arazisine hem de yola yayıldı. Kaza, Abdül Ezel Paşa Caddesi’nde meydana geldiği için araç trafiğine kapatıldı.

ŞANS ESERİ YARALANMA OLMAZ

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri hızla olay yerine gitti. Kazanın ardından TIR’ın yakıt deposu da hasar gördü ve yola yakıt sızması gerçekleşti. Güvenlik önlemleri alan ekipler, hem yolu hem de çevreyi koruma altına aldı. Şans eseri, sürücü bu kazada yara almadan kurtuldu. Devrilen TIR ve etrafa saçılan patatesler, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. TIR’ı kaldırma çalışmaları da devam ediyor.