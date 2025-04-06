Paul Fletcher, Beyin Kanserine Yakalandı

PAUL FLETCHER’IN UNUTKANLIĞI VE ZOR TEŞHİSİ

59 yaşındaki Paul Fletcher, bu yılın başlarında araba kullanırken bazı “tuhaf” unutkanlıklar yaşadığını fark etti. Başlangıçta bu durumu basit bir unutkanlık olarak değerlendiren Fletcher, bu olayların aslında kendisine 14 ay yaşam süresi tanıyan ölümcül bir beyin kanserinin tek belirtisi olduğunun sonradan farkına vardı.

BİLDİKLERİNDEN DOLAYI ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bu garip unutkanlıklar kısa sürede gerçekleşti, ancak 24 saat içinde Fletcher, Gloucestershire’daki evinin mutfağında korkunç bir nöbet geçirerek yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Fletcher’ın beyninde iki tümör olduğu tespit edildi. Doktorlar, ona beyin kanserinin en ölümcül ve hızlı yayılan türlerinden biri olan ‘glioblastoma’ hastalığını teşhis etti. ‘Glioblastoma’, genelde kısa süreli yaşam beklentileriyle bilinen bir hastalık olarak, Fletcher’a yalnızca 14 ay yaşama şansı tanıdı.

EŞİ DURUMU GARİP BULDU

Fletcher’in eşi Jo, kocasının 6 Şubat’ta yaşadığı hafıza kaybı dalgasını hatırlayarak, ikisinin de bu durumu garip ama önemsiz olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Jo Fletcher, “Yolun aşağısında bir işe gitti ve dönüşü kaçırdı. Geri dönerken başka bir dönüşü daha kaçırınca ‘bu biraz garip’ diye düşündü,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Fletcher’ın o gün çantasının kaybolduğunu düşündüğü, ancak aslında ofisinde bulduğu bir durumu da yaşamışlardı. Jo, o güne kadar baş ağrısı ve baş dönmesi gibi beyin tümörünün tipik belirtileriyle karşılaşmadıklarını ifade etti.

ANİ DURUM DEĞİŞİMİ

Ertesi gün, Fletcher aniden dalgın görünmeye başladı ve mutfakta yere yığıldı. Ailesi, bir şeylerin ters gittiğini fark etti. 21 yaşındaki oğlu Jack, annesiyle birlikte hemen yardım çağırdı. Jack, o anlarla ilgili “Ağzından kan geliyordu, çok korkutucuydu,” dedi. Fletcher, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılmadan önce üç nöbet daha geçirerek tedavi altına alındı. İlk başta beyin enfeksiyonu şüphesiyle tedaviye alınan Fletcher’a, yapılan taramalar sonucu kanser teşhisi kondu.

TÜMÖR AMELİYATI VE SONRASI

Fletcher’a yapılan ameliyatla tümörlerden biri başarıyla çıkarıldı. Şu anda kemoterapi ve radyoterapi tedavileriyle diğer tümörün tedavi edilmesi bekleniyor; ancak, hastalığın tekrarlama ihtimali de bulunuyor. Beyin Tümörü Vakfı’na göre, ‘glioblastoma’ hastalarının çoğu yalnızca 12 ila 18 ay arasında hayatta kalabiliyor.

HAYAT MÜCADELESİ VE DESTEKLER

Teşhis sonrasında sadece 20 hastadan biri beş yıl hayatta kalabiliyor. Jo Fletcher, kocasının sağlığını iyileştirmek için çeşitli adımlar attıklarını belirtti ve “Keto diyeti yapıyoruz, her gün yürüyüşe çıkıyoruz, şeker kullanmıyoruz,” ifadelerini kullandı. Çift, aynı zamanda beyin kanseri tedavisi için yapılan araştırmaların finansmanına katkıda bulunmak amacıyla Beyin Tümörü Vakfı’na bağış topluyor. Bu hastalık, her yıl İngiltere’de yaklaşık 3.000, Amerika’da ise 12.000 kişiyi etkiliyor.