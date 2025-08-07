Paul Onuachu, Hedeflerini Açıkladı

Paul Onuachu, Trabzonspor’a geri döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, Süper Lig’de önemli isimlerin bulunduğunu ifade ederek, rekabetin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Kendi odaklanmasının, takıma ne katabileceği olduğunu söyledi.

TRABZONSPOR’DA OLMAK KENDİSİNE MUTLULUK VERİYOR

Onuachu, Trabzonspor’a döndüğü için oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Önceki döneminde taraftarların kendisine olan sevgisini gördüğünü belirterek, “Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da sizi seviyorsa ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışırsınız. Ben de bunu yapacağım” dedi.

DÖNME HEDEFİ VE DİĞER KULÜPLERLE ANLAŞMA

Onuachu, bordo-mavili takıma dönme niyetinin herkes tarafından bilindiğini kaydetti. “Hedefim buraya geri dönmekti. Taraftarların beni ne kadar istediğinin, sevdiğinin farkındaydım” diyerek, kulüpler arasında anlaşmanın gerekli olduğunu belirtti. Southampton ile olan süreçte saygı duyduğunu dile getirdi.

REKABETİN ÖNEMİ VE TAKIMA KATKISI

Takımda fazla oyuncunun bulunmasının rekabeti artıracağını söyleyen Onuachu, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte oynamak için heyecanlı olduğunu vurguladı. “Önemli olan takıma katkı vermek. Burada beraber bir hedefimiz var” diyerek, bu hedefe ulaşmanın yalnızca takımın her ferdinin en iyisini yapmasıyla mümkün olabileceğini ekledi.

Erzurum kampında sakatlık yaşayan Onuachu, “Muhtemelen oynayacağım. Eğer bir aksilik ve sıkıntı yaşamazsam, ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum” ifadesini kullandı.

BAŞARI İÇİN TAKIM ÇALIŞMASI

Onuachu, ekibin uyumunu artırmak için süreklilik içinde çalıştıklarını belirterek, karşılıklı anlayışın kendilerine saha içinde büyük katkıları olacağını ifade etti.

HEDEF, EN İYİSİNİ YAPMAK

Takım hedeflerine dair konuşan Onuachu, “Trabzonspor, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesi… Hedefimiz her zaman en iyisini yapabilmektir” dedi. Bireysel olarak ise belirli bir gol hedefi koymadığını, en yüksek sayıda gol atma çabasını sürdürdüğünü aktardı.

TONY İLE OYNAMA KEYFİ

Antrenmanlarda Anthony Nwakaeme ile birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Onuachu, “Onunla beraber düzenli oynamak beni de mutlu ediyor” sözleriyle arkadaşına olan yakınlığını vurguladı.

SÜPER LİG’İN FİZİKSEL GELİŞİMİ

Paul Onuachu, Süper Lig’in güçlü oyunculara ev sahipliği yaptığını belirterek, fiziksel koşullarının oldukça önemli olduğunu ifade etti. Ligin rekabetçi yapısının futbolun doğasında bulunduğunu ve her takımın kendi içinde gelişim sağladığını söyledi.