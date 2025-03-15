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“Paulista Sakatlık İddialarına Sert Çıktı”

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MAÇ SONRASI BEŞİKTAŞ’IN KAYBI

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a 1-0 yenildi. Sakatlığını atlatan ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Paulista, ilk yarının sonunda Emirhan Topçu ile yer değiştirdi.

PAULISTA’DAN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı futbolcu, kendisi hakkında çıkan sakatlık haberlerine tepki gösterdi. Paulista, “Sakat değilim. Hocamızın kararıyla oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar yorum yapıyorlar, hocamızın kararıyla oyundan çıktım.” dedi.

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