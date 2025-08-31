Pazarlar için Yeni Düzenleme Geliyor!

TİCARET BAKANI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli bir konu ile gündeme geldi. Bakan Bolat, sebze ve meyve fiyatlarındaki aracılık maliyetlerini azaltarak, vatandaşın ürünlere daha düşük maliyetlerle ulaşımını sağlamak amacıyla toptancı hallerine dair kuralları yeniden düzenleyen bir taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Hal Yasası taslağı ile üreticilere daha fazla destek sağlanırken, marketlere de doğrudan alım zorunluluğu getirileceği vurgulandı. İlgili tasarıya göre, üretici birliklerine toptancı hallerde ücretsiz alan sağlanacak ve zincir marketler, sattıkları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticilerden temin etmek zorunda olacak.

CEZALARDAKI ARTIŞ

Sebze ve meyve ticaretini düzenlemede sıkı önlemler geliyor. Yeni tasarı çerçevesinde, hallerde fiyat artıran veya stokçuluk yapanlara 1 milyon liralık ağır cezalar uygulanacak. Ürünleri taze satmak yerine bozan ve çöpe atanlar da göz ardı edilmedi; bu tür israfa uygulanan ceza ise 200 bin lira olacak. En dikkat çekici düzenleme zincir marketler ile ilgili… Artık marketler, raflarında bulundurdukları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almak zorunda kalacak. Bu şartı ihlal eden marketler için kesilecek ceza ise rekor seviyeye ulaşarak 50 milyon lira olacak.