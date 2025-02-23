Pazartesi Tatil Olan İller Açıklandı

METEOROLOJİ UYARILARI VE SOĞUK HAVALAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sürekli uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu akşam yurt genelinde yılın en soğuk akşamının yaşanması tahmin ediliyor. Altı ilde okullar tatil edilirken, listenin uzama ihtimali mevcut. Peki, yarın okullar üç büyükşehirde tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil olacak mı? İşte tüm detaylar. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde karla mücadele toplantısına başkanlık etti.

İSTANBUL’DA TATİL DURUMU

Ankara ve İzmir’de soğuk hava etkisini sürdürürken, İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıklamaları yeniden gündeme geldi. Vali Gül, “Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkaracağız” dedi. Henüz İstanbul ve diğer büyükşehirler için resmi bir tatil haberi verilmedi.

PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLAN İLLER

Trabzon’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat’ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Giresun’da da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği ifade edildi. 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi. Kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

BAŞKA İLLERDE TATİLLER DEVAM EDİYOR

Bartın’da etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği belirtilirken, ayrıca engelli ve hamile çalışanlar ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personelin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Zonguldak Valiliği de yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 24 Şubat’ta kapalı olacak. Ayrıca, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Deverkani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerindeki tüm kademelerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Ekipler yollarda tuzlama ve kürüme çalışmalarına devam ediyor.

Samsun’da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Vali Orhan Tavlı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına dayanarak olumsuz koşulların yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler ve çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.