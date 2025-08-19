Ekonomi

Pegasus, 5 Euro’ya Uçak Bileti Sunuyor

KAMPANYA DETAYLARI VE TARİHLER

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro ile vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanya, toplam 12 bin koltuk için geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanya kapsamında, 5€ artı vergilerle sunulan hatlar şunlardır: İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen. Ayrıca, 7€ artı vergilerle geçerli hatlar arasında Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon bulunuyor.

ÖNEMLİ

