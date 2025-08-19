Pegasus’tan 5€’ya Bilet Fırsatları

Ekonomi

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletleri satışa sunuyor. Kampanya, toplamda 12 bin koltuk üzerinde geçerli olacak. Bu kapsamda, bilet fiyatları 5 euro + vergilerden başlayarak alıcılarla buluşuyor.

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında 5€ + vergilerle İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen yer alıyor. Ayrıca, 7€ + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon seferleri de kampanyaya dahil.

Beyaz Saray Fotoğrafı: Gerçek Mi Sahte?

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf hakkında resmi bir açıklama yaptı.
Gökhan Böcek Havalimanında Gözaltına Alındı

Hakkında soruşturma devam eden Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, havalimanında gözaltına alındı. Baba ve oğul, aynı soruşturma dahilinde tutuklu.

