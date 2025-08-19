Pegasus’tan 5€’ya Bilet Fırsatları

KAMPANYA TARİHLERİ VE FİYAT DETAYLARI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletleri satışa sunuyor. Kampanya, toplamda 12 bin koltuk üzerinde geçerli olacak. Bu kapsamda, bilet fiyatları 5 euro + vergilerden başlayarak alıcılarla buluşuyor.

KAMPANYADA GEÇERLİ HATLAR

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında 5€ + vergilerle İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen yer alıyor. Ayrıca, 7€ + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon seferleri de kampanyaya dahil.