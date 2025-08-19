Pegasus’tan 5€’ya Bilet Satışı

PEGASUS’TAN YENİ KAMPANYA

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen bilet satışları ile, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu kampanya, toplamda 12 bin koltukta geçerli olacak.

GEÇERLİ HATLAR

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 5 euro artı vergilerle şu hatları kullanabilecek: İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen. Ayrıca, 7 euro artı vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanyadan faydalanabiliyor.