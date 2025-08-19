Pegasus’tan 5€’ya Bilet Satışı

Gündem

PEGASUS’TAN YENİ KAMPANYA

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen bilet satışları ile, 18 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu kampanya, toplamda 12 bin koltukta geçerli olacak.

GEÇERLİ HATLAR

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 5 euro artı vergilerle şu hatları kullanabilecek: İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen. Ayrıca, 7 euro artı vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanyadan faydalanabiliyor.

Oğlu Havalimanında Gözaltına Alındı

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, havalimanında gözaltına alındı. Olay, devam eden soruşturmanın bir parçası olarak gelişti.
Benfica Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Benfica, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadroya dahil etti ve oyuncu İstanbul'a doğru yola çıktı.

