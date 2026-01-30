Pegasus Yurt Dışı Biletlerinde 9 Euro İndirim Fırsatı

Pegasus Hava Yolları, uluslararası seyahatleri kapsayan indirimli bilet kampanyasının detaylarını duyurdu. Bu kampanya kapsamında bilet satışları, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.15 itibarıyla başlamış durumda. Yolcular, kampanyadan yararlanmak için 30 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar süreye sahip. Kampanyada biletler, 9 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor ve 16 Şubat 2026 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında belirli seferlerde geçerli olabilecek.

UÇUŞ TARİHLERİ

Kampanya dahilindeki uçuşlar, Türkiye yerel saatine göre 16 Şubat 2026 saat 00.01’den itibaren başlayıp, 30 Nisan 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek. Pegasus Hava Yolları’nın indirimli bilet kampanyası, belirli uluslararası destinasyonlar için geçerli olacak. Bu kampanya çerçevesinde satışa sunulan biletler, sadece Light Paket seçeneğiyle sınırlı tutulmuş olup toplam koltuk sayısı ise 100 bin ile sınırlandırıldığı ifade edildi.

EK HİZMETLER

Light Paket ile bilet satın alan yolcular, ihtiyaçlarına göre ek hizmetleri de alabiliyor. Bu bağlamda, ek kabin bagajı 5 euro, 12 kilogramlık uçak altı bagajı ise yine 5 euro karşılığında bilete eklenebiliyor. Ayrıca yolcular, 10 euro fark ödeyerek Süper Eko paket seçeneğine geçiş de yapabilecekler.

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların BolBol üyesi olmaları gerekmekte. Bilet satışları, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecektir. Pegasus’un yurt dışı bilet kampanyasının geçerli olduğu hatlar hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili linke tıklanabilir.