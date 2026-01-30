Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar ve Değerlendirmeler

tedesco-dan-mac-sonrasi-aciklamalar-ve-degerlendirmeler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son haftasında FCSB ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak, grup aşamasını 19. sırada tamamladı ve play-off turuna katılma hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki aşamada İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest veya Çekya’nın Viktoria Plzen takımıyla mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

KÖTÜ PERFORMANS

Tedesco, takımının sergilediği kötü performansa dikkat çekerek, “Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik” şeklinde konuştu.

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ

Grup aşamasının sona erdiğini kaydeden Tedesco, “Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz” diyerek gelecek hedeflerine odaklandıklarını belirtti.

YİĞİT EFE’YE DEĞERLENDİRME

Sözlerine devam eden Domenico Tedesco, Yiğit Efe hakkında ise, “Yiğit Efe’ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail’in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe’nin performansından memnunum” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026'nın lojistik sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dijitalleşme ve izlenebilirlik, rekabetin temel unsuru olacak.
Gündem

FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı

Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedan eden FCSB'de, kulüp sahibi Gigi Becali, maç sonrası 3 futbolcunun transferine onay verdi.
Gündem

Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti

Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sol bek transferine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gündem

Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sidiki Cherif, kulüpten gelen teklifi göz önünde bulundurarak kararını verdi. Angers, genç oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Nottingham Forest Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off kuralarının çekilmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.