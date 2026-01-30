Tedesco’dan Maç Sonrası Açıklamalar ve Değerlendirmeler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son haftasında FCSB ile oynadığı karşılaşmada 1-1 berabere kalarak, grup aşamasını 19. sırada tamamladı ve play-off turuna katılma hakkı elde etti. Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki aşamada İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest veya Çekya’nın Viktoria Plzen takımıyla mücadele edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

KÖTÜ PERFORMANS

Tedesco, takımının sergilediği kötü performansa dikkat çekerek, “Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik” şeklinde konuştu.

ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ

Grup aşamasının sona erdiğini kaydeden Tedesco, “Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz” diyerek gelecek hedeflerine odaklandıklarını belirtti.

YİĞİT EFE’YE DEĞERLENDİRME

Sözlerine devam eden Domenico Tedesco, Yiğit Efe hakkında ise, “Yiğit Efe’ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail’in kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe’nin performansından memnunum” ifadelerini kullandı.