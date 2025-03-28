Pehlivan Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı

PEHLİVAN GÖZALTINA ALINDI

Pehlivan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Pehlivan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüyor.

SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

Daha sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Pehlivan’ın serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyuruyor. Soruşturmanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Pehlivan’ın adli kontrol kapsamında hangi yükümlülüklere tabi tutulduğu bilinmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın süreçle ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.