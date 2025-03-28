Pehlivan Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

PEHLİVAN GÖZALTINA ALINDI

Pehlivan, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Pehlivan, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Pehlivan, daha sonrasında Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Pehlivan’ın serbest bırakıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Pehlivan’ın adli kontrol çekimi kapsamında hangi yükümlülüklere tabi olduğu bilinmiyor.

DAHA FAZLA BİLGİ BEKLENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın süreçle ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.