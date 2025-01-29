Pehlivan Ve Selek’in İfadeleri Ortaya Çıktı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi olarak görev yapan bir kişiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinin izinsiz olarak kaydedilip yayınlandığını ve bu bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılama sürecine müdahale edilmeye çalışıldığını belirterek bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, 27 Ocak’ta Halk TV’de yayınlanan programda yer alan içerikler nedeniyle Barış Pehlivan, Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ile “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçlarından inceleme başladı. Üç isim gözaltına alındı ve emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

BARIŞ PEHLİVAN’IN AÇIKLAMALARI

Gazeteci Barış Pehlivan, savcılığa verdiği ifadesinde olay günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında yer aldığını açıkladı. Toplantının ardından, hakkında iddialar bulunan bilirkişiye ulaşma isteğini vurgulayan Pehlivan, “Amacımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarmaktı” dedi.

SEDA SELEK’İN İFADESİ

Halk TV sunucusu Seda Selek ise savcılıktaki ifadesinde, ses kaydının yayına alınacağından önceden haberdar olmadığını belirtip, “Yayın sırasında rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan’ın bir ses kaydı paylaştığı ve bunun yayına alınacağı söylendi. Benim böyle bir kaydın varlığından veya yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Ayrıca, programda bilirkişiyi etkilemeye veya yönlendirmeye yönelik herhangi bir ifadem olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamasının benim yayın saatime denk gelmesi nedeniyle böyle bir durum yaşandı. Açıklama başka bir saatte yapılsaydı, başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalabilirdi” diye konuştu.

Savcılığın soruşturması sürerken, Selek ve Asker adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.