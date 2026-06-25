Pelin Akil Bir Haftada 6 Şehir Değiştirdi

Pelin Akil, Jekyll & Hyde müzikalinin Diyarbakır, Antep, Adana ve İzmir turnesinin ardından İtalya Bologna’da kızlarının yanına gitti. Oyuncu, eski eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina’nın tatil yaptığı şehre uçtu. Pelin Akil, “İnsan oğlu kumru misali. Diyarbakır, Adana, Antep, İzmir şimdi de kızlarımın yanına. Bunların hepsi bir hafta içinde. Allah’ım bana güç ver ayakta uyuyorum” dedi. Akil oradan Floransa’ya geçti. Oyuncu bir haftada altı şehir değiştirdi.