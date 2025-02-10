Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor İddiası

SON GÜNDEME GELEN BOŞANMA İDDİALARI

Pelin Akil ve Anıl Altan hakkında boşanma söylentileri yeniden gün yüzüne çıktı. Çiftin boşanma iddiaları son dönemlerde sıklıkla gündeme gelirken, bu konuyla ilgili yeni bir bilgi elektrik gibi çarptı. Anıl Altan ile Pelin Akil, “Arka Sıradakiler” dizisinin setinde tanıştıktan sonra, 2016 yılında evlenmişti. 2019 yılında ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına aldılar. Ancak son dönemde, çiftin ayrıldıklarına dair haberler basında yer alıyor. Bu iddialara göre, çiftin evlerini ayırdığı ifade ediliyor.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Gazeteci Mehmet Üstündağ, “Gel Konuşalım” programında bu duruma dair özel bir bilgi paylaştı. Üstündağ, “Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok, aşk bitti.” şeklinde konuşarak, çiftin arasındaki durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Pelin Akil’İN İLGİNÇ AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde Pelin Akil, Berfu Yenenler’in YouTube programına katılarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İkizlerine hamileyken aşerdiği şeyler arasında beyaz sabun yer aldığını belirten Akil, “Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu.” ifadeleriyle izleyicileri şaşırttı. Ayrıca, “Betona falan aşeren insanlar var. Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı… Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı.” sözleri ile konuya eğlenceli bir perspektif kazandırdı.