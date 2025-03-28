Penaltı Kararı Tartışma Yarattı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında Bodrum FK’yı 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Sebastian Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Anderson Talisca tarafından atıldı. Bodrum FK’nın golleri ise 31. dakikada George Puşcaş ve 85. dakikada Ferdy ile geldi.

MOURINHO’DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından bazı açıklamalarda bulundu. Öncelikle Türk halkının bayramını kutlayan Mourinho, “Tadic’i de 100. maç için tebrik ediyorum. Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor” dedi.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Mourinho maçla ilgili değerlendirmelerinde, “Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum” ifadelerini kullandı.

GELECEK MAÇLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Jose Mourinho, ileriki maçlarla ilgili de düşüncelerini paylaştı. “Her maç önemli bizim için.” diyen Mourinho, çarşamba günkü kupa maçı için “Eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç.” şeklinde konuştu. Hafta sonu oynanacak maç için de “O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli” dedi.