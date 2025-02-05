Pençe-Kilit Bölgesinde Asker Şehit Oldu

ŞEHİT BİNBAŞI MURAT KEMAL YETİŞEN’İN KAYBIDINA DAİR AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 5 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı.