Pendik Marina Yangını Kontrol Altında

PENDİK MARİNA’DA YANGIN OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Pendik Marina’da meydana gelen yangın, Batı Mahallesi Sahil Bulvarı’ndaki yat limanında bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında, henüz tam olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Yangın çıktığında durum hemen yetkililere iletildi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıkmasıyla birlikte oluşan yoğun duman, itfaiye ekiplerinin hızla müdahale etmesine sebep oldu. Ekipler, yangını kısa bir sürede kontrol altına almayı başardı ve söndürme işlemini gerçekleştirdi. Şu an, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.