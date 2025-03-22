Pendik’te Moto Kurye ile Cemaat Kavgası

İSTANBUL’DA GİRDİĞİ KAVGA DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul’un Pendik ilçesinde sinirleri geren bir olay meydana geldi. Kavakpınar Mahallesi’nde, cuma namazını tamamlayan cemaat ile cami önünde motosikleti ile ara gaz vererek gürültü çıkaran moto kurye arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine cemaatte bulunan vatandaşlar ile moto kurye arasında bir arbede oluştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bu kavga sırasında bazı kişiler olayları ayırmaya çalıştı, bazıları ise durumu izlemekle yetindi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Kavga, çevredekilerin olaya müdahil olmasıyla sona erdi. Yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.