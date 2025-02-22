Pendik’te Oyuncakçı Dükkanında Yangın Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Çamçeşme Mahallesi’nde Katip Çelebi Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın giriş katında yer alan bir oyuncak dükkanında ortaya çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor, ancak kısa sürede büyüyerek dükkanın tamamını sardı.

OLAYA MÜDAHALE EDEN EKİPLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta verilen oksijen tedavisinin yetersiz kalması sebebiyle, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

HASAR VE İNCELEME SÜRECİ

Yangın sonucunda binanın 1’inci katındaki bir daire, bitişikteki bir dükkanda ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.