Pendikspor, Adanaspor’u Tek Golle Yendi

PENDİKSPOR, ADANASPOR’U MAĞLUP ETTİ
Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında ağırladığı Adanaspor’u 1-0’lık skorla geçiyor.
Maçta görev yapan hakemler Alpaslan Şen, Kadir Akıllı ve İbrahim Ethem Potuk olarak belirleniyor.
PENDİKSPOR’UN KADROSU
Siltaş Yapı Pendikspor’un sahaya çıkan oyuncuları şöyle: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Topalli (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Denic), Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 87 Tarık Tekdal).