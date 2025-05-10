Pentagon’a Talimat: Trans Askerleri İhraç Edin

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta Joe Biden’dan devraldığı başkanlık görevine hızlı bir şekilde başladı. İlk saatlerinde, birçok tartışmalı kararname imzalayarak dikkatleri üzerine çekti.

TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILIMINI ENGELİYOR

Trump, 28 Ocak’ta, önceki Başkan Joe Biden yönetiminin cinsiyet değiştirenlerin orduya katılımına ilişkin politikasını tersine çevirerek, bu durumu engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza attı. Bunun ardından, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 6 Haziran’a kadar kendi istekleriyle ayrılmayan transseksüel askerlerin görevlerine son verilmesine yönelik talimat verdi. İngiliz haber ajansı Reuters’ın bildirdiğine göre, Hegseth’in talimatı, Yüksek Mahkeme’nin yasağın yürürlüğe girmesine yönelik kararı sonrasında, Trump yönetiminin binlerce transseksüel askerin görevden alınması için hızlı bir plan yaptığını gösterdi.

GÖNÜLLÜ AYRILMA İÇİN BAŞVURULAR YAPILACAK

Hegseth, görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar “gönüllü ayrılma” başvurusu yapabileceklerini belirtti. Yedek kuvvetlerdeki askerler için de tarihin 7 Temmuz’a kadar uzatıldığı ifade edildi. Talimat notunda, “Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” ifadesi bulundu.

TRUMP’IN CİNSİYET POLİTİKALARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Trump, göreve geldiği gün imzaladığı bir kararnamede ABD hükümetinin “kadın” ve “erkek” olarak sadece iki cinsiyeti tanıyacağına dair bir düzenleme yaptı. Bu kararlanma, cinsiyet değiştiren askerler ve orduya katılmak isteyenlerin Trump yönetimine karşı dava açmalarına neden oldu.

TRANSSEKSÜELLERİN ORDUYA KATILIMI ÜZERİNE YARGI KARARLARI

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, mart ayında davaya ilişkin kararında, transseksüellerin orduya katılmalarını engelleyen yasağın geçici olarak durdurulmasına hükmetti. Bunun üzerine Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’ye acil itirazda bulunarak, dava süreçleri devam ederken yasağın geçici olarak uygulanabileceğini savundu. Aynı zamanda, şubat ayında yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 58’i trans bireylerin orduya katılımını destekliyor.