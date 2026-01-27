Pep Guardiola Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY ZORLU BİR MAÇTA MANCHESTER CITY İLE KARŞILAŞACAK

Manchester Şehrinde yer alan Etihad Stadı’nda, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Guardiola, “Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Türkiye’deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular” dedi.

İYİ OYNAĞIZ VE FIRSATLAR YARATACAĞIZ

Guardiola, takımlarının daha iyi oynaması ve daha fazla fırsat oluşturması gerektiğini belirtti. “Haaland da gol atacaktır. İlk 8’de bitirmek istiyoruz. Çok zor bir maç. Her oyun çok zor. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük takımlarından birisi. Hızlı, kaliteli oyunculara sahip. Galatasaray’a çok büyük saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türk takımlarıyla oynamadığını vurgulayarak, “Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim” dedi.

BÜYÜK BİR GECE OLACAK

Guardiola, Galatasaray ve diğer Türk takımlarının Avrupa’daki önemine de dikkat çekerek, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa’da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. Duyduğu saygıyı yineleyen Guardiola, “Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok” dedi.