Pep Guardiola Taraftar Desteğiyle Galatasaray’ı Yenmek İstiyor

Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Manchester City’de taraftar desteği vurgusu

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü ev sahipliği yapacakları Galatasaray maçı öncesinde taraftarların desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti. Takımının kadrosunda sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşandığı bir döneme giren Manchester City, Galatasaray karşısında zorlu bir mücadele verecek.

Taraftar desteğinin önemi vurgulandı

Sakat futbolcu sayısının fazlalığına değinen Guardiola, Galatasaray’a karşı galip gelmek için taraftarların yanlarında olmasının kritik rol oynayacağını ifade etti. Deneyimli teknik adam, “Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Marc Guehi, Antoine Semenyo, Rodri oynayamaz. Nico, Savinho ve John Stones hazır olmayacak. Uzun bir liste ama umarım tribünlerimiz bizi cesaretlendirebilir.” şeklinde konuştu. Bu durum, Manchester City’nin kadro planlamasında bir zorluk oluştururken, taraftar desteği bu zorluğun üstesinden gelinmesinde önemli bir faktör olabilir.

