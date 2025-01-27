Persepolis-Traktör Maçında Tribün Kavgası: 32 Yaralı

MAÇTAKİ KAVGA VE YARALANMALAR

İran’ın önde gelen futbol ekiplerinden Persepolis ile Traktör Sazi arasında gerçekleşen maçta tribünlerde çıkan kavgada toplamda 32 taraftar yaralandı. Tesnim Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre; Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi, duruma dair bilgi vererek, “Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3’ü kadın 32 kişi yaralandı.” şeklindeki ifadeleri kullandı. İranlı yetkili, taşla yaralandığı iddia edilen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine kaldırıldığını belirtti.

PERSEPOLİS’İN İLK MAÇININ SONUCU

Pers Körfez Pro Ligi’nin 17. haftasında İsmail Kartal’ın teknik direktörlük yaptığı Persepolis, ilk maçıyla birlikte lider Traktör’ü konuk etti. Kartal’ın öğrencileri, zorlu karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.