Pertek’te Hayvan Karantinası Uygulaması Başlatıldı

HAYVAN ÖLÜMLERİ PERTİK’TE ENDİŞE YARATTI

Pertek ilçesine bağlı Sürgüç ve Gülbahar Köylerinde 112 kuzu ile 2 koyun, henüz net bir sebep olmadan yaşamını yitirdi. Ölen hayvanların bağırsaklarından inceleme için numuneler alındı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, ilçenin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün süreyle gözetim karantinası uygulaması başlatıldı.

KARANTİNA SÜRECİNDE HAYVAN GİRİŞİ VE ÇIKIŞI YASAK

Pertek Kaymakamlığı, yapılan açıklamada karantina sırasında hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığını bildirdi. Açıklamada, “İlçemiz Pertek’te hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerimizde görülen şap hastalığı vakalarının artışı nedeniyle, ilçemiz tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak, hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir. Tüm yetiştiricilerimize ikazen duyurulur” ifadeleri kullanıldı.