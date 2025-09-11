Gündem

Pervin Altaş, Keçiye Dokundu, Öldü

pervin-altas-keciye-dokundu-oldu

Pervin Altaş, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde beslediği keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direği yanında, ıslak zeminde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Altaş, keçiye dokunmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aile üyelerinin durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pervin Altaş’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca, kevin de elektrik akımına kapıldığı ve hayatını kaybettiği tespit edilirken, olaya dair soruşturma devam ediyor.

