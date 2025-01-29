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Peskov Suriye İle Diyaloğu Önemsiyor

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PESKOV’UN AÇIKLAMALARI

Peskov, Moskova’da yürütülen güncel meseleler üzerine gazetecilere bazı ifade ve değerlendirmelerde bulundu. Suriye’nin yeni yönetiminin Rusya’dan tazminat talep ettiğine dair çıkan haberler hakkında, “Bu konuyu yorumsuz bırakıyorum.” dedi.

SURİYE İLE DİYALOGUN ÖNEMİ

Peskov, Rus heyetinin Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye’ye yaptığı ilk ziyarete dair soruya da yanıt verdi. “Bu önemli bir temas. Çünkü Suriye yönetimiyle kalıcı diyalog kurmak ve sürdürmek lazım. Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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