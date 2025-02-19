Petro: İsyancılar Uçağıma Füze Satın Aldı

KOLOMBİYA POLİSİNİN YENİ MÜDÜRÜNE YEMİN TÖRENİ

Kolombiya polisinin sosyal medya platformlarında yeni polis müdürünün yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Suikast planlarına dair düzenlediği konuşmada şöyle söyledi: “General Triana, işte önlemeniz gereken şey bu. Biliyorum, bu korkutucu. Uçağıma bir füzeyle saldırmak istiyorlar. Uyuşturucu kaçakçıları bunu satın aldı ve bir yere sakladı. Sadece bir değil, iki füze. Kim olduklarını biliyoruz, ama harekete geçmeliyiz.” Petro, bu tür saldırıların arkasında büyük suç örgütlerinin bulunduğunu ifade etti.

SUİKAST İHTİMALİ VE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI

Cumhurbaşkanı Petro, kendisinin ortadan kaldırılmasının en fazla uyuşturucu kaçakçılarına yarayacağını belirtti ve “Kolombiya’da hükümetimizin yürüttüğü operasyonlarla büyük mafya gruplarını hedef alıyoruz. Benim öldürülmem onların çıkarına olacaktır. Bu nedenle harekete geçmeliyiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kolombiya’nın en büyük silahlı gruplarından biri olan ELN’yi “Kolombiya’nın en büyük mafya gruplarından biri” olarak tanımlayarak durumu “korkunç” ifadeleriyle dile getirdi.

BARIS SÜRECİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Gustavo Petro’nun hükümeti, 2022 yazında iktidara gelerek ülkedeki birçok isyancı grupla kapsamlı bir barış sağlama vaadinde bulunmuştu. Bu dönemde ELN ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) ayrılan gruplarla görüşmelere başlanmıştı. Ancak Ocak ayında Catatumbo bölgesinde meydana gelen çatışmaların ardından, Petro ELN’nin eylemlerini “savaş suçu” olarak nitelendirerek bu grupla yürütülen barış sürecini askıya aldığını belirtmişti. Petro’nun bu açıklamaları, ülkede güvenlik endişelerini artırırken, hükümetin isyancı gruplara ve uyuşturucu kartellerine karşı izleyeceği strateji ise merak edilmeye başlandı.

HÜKÜMETİN STRATEJİSİ

Kolombiya hükümeti, müzakere sürecini sürdürmeye devam etmekle birlikte, ülkenin güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı sert önlemler almaya kararlı olduğunu ifade ediyor. Bu tutum, isyancı gruplara yönelik nasıl bir yaklaşım sergileneceği konusunda endişeleri de çoğaltıyor.