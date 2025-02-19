Petro: Uçağıma Füze Saldırısı Planladılar

KONUŞMALARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Kolombiya polisinin sosyal medya hesaplarında yeni polis müdürünün yemin töreninde yaptığı konuşmada Petro, suikast planı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. “General Triana, işte önlemeniz gereken şey bu. Biliyorum, bu korkutucu. Uçağıma bir füzeyle saldırmak istiyorlar. Uyuşturucu kaçakçıları bunu satın aldı ve bir yere sakladı. Sadece bir değil, iki füze. Kim olduklarını biliyoruz, ama harekete geçmeliyiz.” Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bu tür saldırı girişimlerinin arkasında büyük suç örgütlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Kendisinin ortadan kaldırılmasının en çok uyuşturucu kaçakçılarına yarayacağını belirterek, “Kolombiya’da hükümetimizin yürüttüğü operasyonlarla büyük mafya gruplarını hedef alıyoruz. Benim öldürülmem onların çıkarına olacaktır. Bu nedenle harekete geçmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

MAFYA ORGANİZASYONLARIYLA MÜCADELE

Petro, Kolombiya’nın en büyük silahlı gruplarından biri olan ELN’yi (Ulusal Kurtuluş Ordusu) “Kolombiya’nın en büyük mafya gruplarından biri” olarak nitelendirirken durumu “korkunç” olarak tanımladı. Gustavo Petro hükümeti, 2022 yazında Kolombiya’da iktidara gelerek ülkedeki birçok isyancı grupla kapsamlı bir barış sağlama sözü vermişti. Bu süreçte ELN ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) ayrılan gruplarla müzakerelere başlanmıştı. Ancak Ocak ayında Catatumbo bölgesindeki çatışmaların ardından Petro, ELN’nin eylemlerini “savaş suçu” olarak nitelendirerek bu grupla yürütülen barış sürecini askıya aldığını açıkladı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTARKEN STRATEJİ BEKLENTİSİ

Petro’nun sözleri, ülkede güvenlik endişelerini artırırken, hükümetin isyancı gruplara ve uyuşturucu kartellerine karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu. Kolombiya hükümeti, isyancı gruplarla müzakere sürecini sürdürmekle birlikte, ülkenin güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı sert önlemler almayı sürdüreceğini belirtiyor.